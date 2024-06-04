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Власти Грузии вносят на рассмотрение пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ

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Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вносит на рассмотрение парламента пакет законопроектов, запрещающих пропаганду ЛГБТ*.
Власти Грузии вносят на рассмотрение пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ
  • Gettyimages.ru

Об этом на брифинге сказал спикер парламента закавказской республики Шалва Папуашвили, пишет ТАСС.

Также будет запрещена хирургическая операция по смене пола.

Власти Грузии намерены внести соответствующие изменения в Конституцию.

Законодательные поправки планируется принять в первом чтении в июне, а во втором и третьем — в ходе осенней сессии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна победила недоброжелателей и защитила суверенитет, приняв закон об иностранных агентах.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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