Власти Грузии вносят на рассмотрение пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вносит на рассмотрение парламента пакет законопроектов, запрещающих пропаганду ЛГБТ*.

Об этом на брифинге сказал спикер парламента закавказской республики Шалва Папуашвили, пишет ТАСС.

Также будет запрещена хирургическая операция по смене пола.

Власти Грузии намерены внести соответствующие изменения в Конституцию.

Законодательные поправки планируется принять в первом чтении в июне, а во втором и третьем — в ходе осенней сессии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна победила недоброжелателей и защитила суверенитет, приняв закон об иностранных агентах.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.