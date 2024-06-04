Власти Грузии вносят на рассмотрение пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ
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Об этом на брифинге сказал спикер парламента закавказской республики Шалва Папуашвили, пишет ТАСС.
Также будет запрещена хирургическая операция по смене пола.
Власти Грузии намерены внести соответствующие изменения в Конституцию.
Законодательные поправки планируется принять в первом чтении в июне, а во втором и третьем — в ходе осенней сессии.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна победила недоброжелателей и защитила суверенитет, приняв закон об иностранных агентах.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.