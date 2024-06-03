Премьер-министр: Грузия победила недоброжелателей, приняв закон об иноагентах

Грузия победила недоброжелателей и защитила суверенитет, приняв закон об иностранных агентах, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Его слова приводит Sputnik Грузия.

Утром 3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Закон об иностранных агентах вступает в силу.

Парламент республики для принятия закона был вынужден преодолеть президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили, которая критикует законопроект. Сейчас из-за этого грузинские неправительственные организации готовят иск в ЕСПЧ.