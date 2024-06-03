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Премьер-министр: Грузия победила недоброжелателей, приняв закон об иноагентах

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Грузия победила недоброжелателей и защитила суверенитет, приняв закон об иностранных агентах, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр: Грузия победила недоброжелателей, приняв закон об иноагентах
  • AP
  • © Irakli Gedenidze

Его слова приводит Sputnik Грузия.

Утром 3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Закон об иностранных агентах вступает в силу.

Парламент республики для принятия закона был вынужден преодолеть президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили, которая критикует законопроект. Сейчас из-за этого грузинские неправительственные организации готовят иск в ЕСПЧ.

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