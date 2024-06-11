Дуда призвал как можно скорее начать официальную процедуру приёма Украины в НАТО

Официальная процедура приёма Украины в НАТО должна начаться как можно скорее. С таким призывом выступил президент Польши Анджей Дуда.

Выступая на брифинге по итогам саммита «Бухарестской девятки» в Риге, он отметил, что все союзники понимают стремление Украины к членству в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но мы в Польше также решительно поддерживаем вопросы как можно скорейшего начала процесса вступления Украины в НАТО», — заявил он, добавив, что под началом процедуры вступления понимает направление Украине официального приглашения в альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе существуют разногласия по вопросу оказания военной помощи Киеву.