RT в Telegram
Подпишись

Дуда призвал как можно скорее начать официальную процедуру приёма Украины в НАТО

Короткая ссылка
Официальная процедура приёма Украины в НАТО должна начаться как можно скорее. С таким призывом выступил президент Польши Анджей Дуда.
Дуда призвал как можно скорее начать официальную процедуру приёма Украины в НАТО
  • AFP
  • © GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Выступая на брифинге по итогам саммита «Бухарестской девятки» в Риге, он отметил, что все союзники понимают стремление Украины к членству в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но мы в Польше также решительно поддерживаем вопросы как можно скорейшего начала процесса вступления Украины в НАТО», — заявил он, добавив, что под началом процедуры вступления понимает направление Украине официального приглашения в альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе существуют разногласия по вопросу оказания военной помощи Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить