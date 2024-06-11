ФОМ: патриотами считают себя более 80% россиян

Более 80% россиян считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

81% россиян также считают, что человека, не испытывающего чувство гордости за свою страну, нельзя назвать патриотом, а сограждан, старающихся избежать службы в армии, не считают патриотами 70% россиян.

65% респондентов убеждены, что патриотом не может быть человек, не знающий историю своей страны, а человека, не знающего национального гимна, не назовут патриотом 43% сограждан.

Опрос был проведён 24—26 мая 2024 года.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о патриотической деятельности 800 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).