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В Москве рассказали о патриотических проектах НКО

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о патриотической деятельности 800 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
В Москве рассказали о патриотических проектах НКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Как отметила чиновник, представители НКО выезжают в поисковые экспедиции, работают в архивах, проводят выставки, уроки мужества и просветительские мероприятия для детей.

«Это увлечённые своим делом, неравнодушные люди, которые вносят значимый вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторического наследия нашей страны», — сказала Сергунина.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала года около 18 тыс. человек использовали возможность посетить коворкинг-центры для некоммерческих организаций.

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