В Москве рассказали о патриотических проектах НКО
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Как отметила чиновник, представители НКО выезжают в поисковые экспедиции, работают в архивах, проводят выставки, уроки мужества и просветительские мероприятия для детей.
«Это увлечённые своим делом, неравнодушные люди, которые вносят значимый вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторического наследия нашей страны», — сказала Сергунина.
Ранее сообщалось, что в Москве с начала года около 18 тыс. человек использовали возможность посетить коворкинг-центры для некоммерческих организаций.