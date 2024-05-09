В Москве рассказали о патриотических проектах НКО

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о патриотической деятельности 800 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Как отметила чиновник, представители НКО выезжают в поисковые экспедиции, работают в архивах, проводят выставки, уроки мужества и просветительские мероприятия для детей.

«Это увлечённые своим делом, неравнодушные люди, которые вносят значимый вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторического наследия нашей страны», — сказала Сергунина.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала года около 18 тыс. человек использовали возможность посетить коворкинг-центры для некоммерческих организаций.