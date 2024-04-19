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В Москве более 18 тысяч человек воспользовались коворкинг-центрами для НКО

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В Москве с начала года около 18 тыс. человек использовали возможность посетить коворкинг-центры для некоммерческих организаций. Популярность таких пространств возросла на 40% в I квартале.
В Москве более 18 тысяч человек воспользовались коворкинг-центрами для НКО
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

Такие пространства функционируют во всех округах столицы, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Современные пространства оборудованы всей необходимой техникой и мебелью. Это позволяет проводить встречи самых разных форматов — от индивидуальных консультаций до фестивалей», — отметила вице-мэр.

Воспользоваться московскими коворкинг-центрами может любая социально ориентированная НКО столицы. Для этого необходимо оставить заявку на портале «Душевная Москва».

В марте председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что 243 столичных НКО получили гранты мэра Москвы.

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