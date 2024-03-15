Более 240 НКО реализуют проекты при грантовой поддержке правительства Москвы

Председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что гранты мэра Москвы получили 243 некоммерческие организации (НКО).

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, в 2023 году по итогам грантовых конкурсов 243 НКО одержали победу в 12 номинациях, среди которых — «Семейная Москва», «Наше наследие», «ЗОЖ и спорт».

С начала года организации проводят работу по реализации своих проектов, разрабатывают образовательные программы, принимают заявки на конкурсы и занимаются организацией фестивалей, добавила Драгунова.

В феврале НСН сообщала, что в Москве состоялся второй этап отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) для предоставления помещений.