Киев заявил о потоке украинцев в освобождённую Россией часть Запорожской области
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Об этом сообщил украинскому изданию Telegraf чиновник Иван Фёдоров.
«Он сообщил, что за последние три месяца увеличился поток людей из Запорожской области, возвращающихся на оккупированную территорию», — пишет портал.
По словам Фёдорова, контролировать этот процесс невозможно, а происходящее является результатом «недоработки» Киева.
В мае МВД России сообщило, что украинские граждане, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, могут и далее находиться в России без ограничений срока, но им нужно пройти дактилоскопическую регистрацию, сфотографироваться и пройти медицинское освидетельствование.