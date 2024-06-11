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Киев заявил о потоке украинцев в освобождённую Россией часть Запорожской области

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Назначенные Киевом «власти» Запорожской области утверждают, что последние три месяца видят увеличившийся поток людей, которые возвращаются на территории региона, подконтрольные России.
Киев заявил о потоке украинцев в освобождённую Россией часть Запорожской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил украинскому изданию Telegraf чиновник Иван Фёдоров.

«Он сообщил, что за последние три месяца увеличился поток людей из Запорожской области, возвращающихся на оккупированную территорию», — пишет портал.

По словам Фёдорова, контролировать этот процесс невозможно, а происходящее является результатом «недоработки» Киева.

В мае МВД России сообщило, что украинские граждане, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, могут и далее находиться в России без ограничений срока, но им нужно пройти дактилоскопическую регистрацию, сфотографироваться и пройти медицинское освидетельствование.

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