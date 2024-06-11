Киев заявил о потоке украинцев в освобождённую Россией часть Запорожской области

Назначенные Киевом «власти» Запорожской области утверждают, что последние три месяца видят увеличившийся поток людей, которые возвращаются на территории региона, подконтрольные России.

Об этом сообщил украинскому изданию Telegraf чиновник Иван Фёдоров.

«Он сообщил, что за последние три месяца увеличился поток людей из Запорожской области, возвращающихся на оккупированную территорию», — пишет портал.

По словам Фёдорова, контролировать этот процесс невозможно, а происходящее является результатом «недоработки» Киева.

В мае МВД России сообщило, что украинские граждане, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, могут и далее находиться в России без ограничений срока, но им нужно пройти дактилоскопическую регистрацию, сфотографироваться и пройти медицинское освидетельствование.