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Госдеп: США выделят гуманитарную помощь палестинцам на $400 млн

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Власти США выделят гуманитарную помощь на $400 млн палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
Госдеп: США выделят гуманитарную помощь палестинцам на $400 млн
  • AP
  • © Enas Rami

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Отмечается, что США предоставят дополнительно $404 млн на «жизненно важную гуманитарную помощь для поддержки палестинского гражданского населения в секторе Газа, на Западном берегу и в регионе».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон помогал Израилю искать и освобождать заложников в секторе Газа, но не отправлял своих военных для участия в операции.

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