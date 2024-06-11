Госдеп: США выделят гуманитарную помощь палестинцам на $400 млн
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Об этом говорится в заявлении Госдепа.
Отмечается, что США предоставят дополнительно $404 млн на «жизненно важную гуманитарную помощь для поддержки палестинского гражданского населения в секторе Газа, на Западном берегу и в регионе».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон помогал Израилю искать и освобождать заложников в секторе Газа, но не отправлял своих военных для участия в операции.