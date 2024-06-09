Салливан: США помогают освобождать заложников в Газе, но войска не отправляли
- AP
Об этом сообщает CNN.
«США несколько месяцев оказывают Израилю поддержку в выявлении мест, где содержатся заложники в Газе, и их освобождении», — заявил он.
При этом Салливан отметил, что ВС США не были задействованы в операции.
Он также призвал движение ХАМАС принять предложение о перемирии в секторе Газа и освободить остающихся заложников.
Ранее Салливан сообщил, что Соединённые Штаты признают гибель мирных палестинцев в ходе проведения операции по освобождению четырёх израильских заложников в секторе Газа.