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Салливан: США помогают освобождать заложников в Газе, но войска не отправляли

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон помогал Израилю искать и освобождать заложников в секторе Газа, но не отправлял своих военных для участия в операции.
Салливан: США помогают освобождать заложников в Газе, но войска не отправляли
  • AP

Об этом сообщает CNN.

«США несколько месяцев оказывают Израилю поддержку в выявлении мест, где содержатся заложники в Газе, и их освобождении», — заявил он.

При этом Салливан отметил, что ВС США не были задействованы в операции.

Он также призвал движение ХАМАС принять предложение о перемирии в секторе Газа и освободить остающихся заложников.

Ранее Салливан сообщил, что Соединённые Штаты признают гибель мирных палестинцев в ходе проведения операции по освобождению четырёх израильских заложников в секторе Газа.

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