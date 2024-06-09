Салливан: США помогают освобождать заложников в Газе, но войска не отправляли

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон помогал Израилю искать и освобождать заложников в секторе Газа, но не отправлял своих военных для участия в операции.

Об этом сообщает CNN.

«США несколько месяцев оказывают Израилю поддержку в выявлении мест, где содержатся заложники в Газе, и их освобождении», — заявил он.

При этом Салливан отметил, что ВС США не были задействованы в операции.

Он также призвал движение ХАМАС принять предложение о перемирии в секторе Газа и освободить остающихся заложников.

Ранее Салливан сообщил, что Соединённые Штаты признают гибель мирных палестинцев в ходе проведения операции по освобождению четырёх израильских заложников в секторе Газа.