РФС: Карпин сможет совмещать работу в сборной России и «Ростове»
- РИА Новости
«РФС согласовал совмещение работы в сборной и «Ростове» для Валерия Георгиевича. Прекращение данной опции возможно после возвращения национальной команды к международным соревнованиям», — сообщает пресс-служба РФС.
Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.
Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.
Позднее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отказались от предложения Российского РФС рассмотреть апелляции в CAS в ускоренном порядке.
Валерий Карпин продолжит работу в сборной России – контракт продлён до конца 2022 года!— Сборная России (@TeamRussia) March 10, 2022
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