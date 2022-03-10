РФС: Карпин сможет совмещать работу в сборной России и «Ростове»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сможет совмещать работу в национальной команде и «Ростове».

«РФС согласовал совмещение работы в сборной и «Ростове» для Валерия Георгиевича. Прекращение данной опции возможно после возвращения национальной команды к международным соревнованиям», — сообщает пресс-служба РФС.

Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.

Позднее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отказались от предложения Российского РФС рассмотреть апелляции в CAS в ускоренном порядке.