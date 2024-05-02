Дюмин рассказал Путину об обеспечении кадрами предприятий ОПК в Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал президенту России Владимиру Путину об обеспечении кадрами предприятий ОПК в регионе.

«За 2022—2023 годы было дополнительно устроено на работу порядка 17 тыс. человек. На текущий год цифра стоит по усилению рабочего персонала — восемь тысяч человек. Цифра достаточно серьёзная, задача сложная, но выполнимая. Будем делать всё для того, чтобы эту задачу выполнить в полном объёме», — сказал Дюмин.

Он также отметил работу руководителей предприятий, инженеров, конструкторов, которые с ответственностью и пониманием выполняют поставленные задачи.

В конце февраля министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области.

На НПО «Стрела» выполнили задание по производству радиолокационных комплексов разведки «Ястреб-АВ», «Зоопарк-1М» и радиолокационных станций «Аистёнок», а также увеличили количество выпускаемой техники в 2 раза.

На заводе представили систему защиты комплексов и военных от осколочных боеприпасов. На НПО «Сплав» увеличили объём производства снарядов в 4 раза, а по некоторым позициям — в 7 раз.