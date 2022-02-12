Решение по Валиевой примут 12 февраля, FIS рассмотрит инцидент с Непряевой: главное к утру

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Решение по участию Камилы Валиевой в Олимпиаде примут 12 февраля, FIS рассмотрит инцидент с Непряевой. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

Тутберидзе: Валиева невинна и чиста.

Мужская сборная США по хоккею обыграла команду Канады на Играх-2022.

Решение по участию Валиевой в Олимпиаде 2022 года примут 12 февраля до 18:00 мск.

Валиева расплакалась после неудачной тренировки на Олимпиаде в Пекине.

Женская сборная России по хоккею проиграла Швейцарии в 1/4 финала Игр-2022.

В WADA отказались назвать причину долгого изучения пробы Валиевой.

МОК: CAS примет решение по делу Валиевой до 15 февраля.

В МОК призвали всех охладить пыл в ситуации с фигуристкой Валиевой.

Опубликовано видео массовой драки футболистов «Порту» и «Спортинга».

Российские кёрлингистки потерпели третье поражение подряд на Олимпиаде.

МОК будет способствовать расследованию действий окружения Валиевой.

Рублёв обыграл Фучовича и вышел в полуфинал турнира АТР в Нидерландах.

В FIS рассмотрят инцидент с Непряевой на финише индивидуальной гонки на ОИ.

В Германии считают, что Валиева могла принимать таблетки, не зная их предназначения.

Роднина считает, что скандал с Валиевой толкает ISU повысить возрастной ценз.

Губерниев раскритиковал Тутберидзе за отказ комментировать ситуацию с Валиевой.

Норвежский журналист рассказал, в каком случае Вяльбе возобновит общение с его коллегами.

«Формула-1» опубликовала расписание сезона-2022.

Малыхин стал временным чемпионом One FC в тяжёлом весе.

В Федерации скелетона России оценили результат Третьякова на ОИ-2022 в Пекине.

CAS зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену решения РУСАДА отстранить Валиеву.

В ВФЛА опровергли новость о госпитализации Приваловой.

Американский лыжник: Россия была недостаточно наказана за госпрограмму поддержки допинга.

Ранее сообщалось, что в восьмой день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей.