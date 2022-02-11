Норвежский журналист рассказал, в каком случае Вяльбе возобновит общение с его коллегами

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Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пообещала бойкотировать представителей норвежской прессы до тех пор, пока ей не принесёт извинения король страны Харальд V.
Норвежский журналист рассказал, в каком случае Вяльбе возобновит общение с его коллегами
  • AP

Сальтведт после победы лыжника Александра Большунова в скиатлоне написал, что россиян не должно быть на Олимпиаде в Пекине из-за допингового скандала вокруг Игр в Сочи. В ответ Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ

«Наш репортёр на стадионе, который владеет русским, поговорил с Вяльбе. Она выступила с рядом высказываний против меня, NRK и норвежцев, о нашей пропаганде, а также о том, что мы не умеем проигрывать. По её словам, она будет бойкотировать норвежские СМИ до тех пор, пока не получит извинения от короля Харальда. Она думает, что я обвиняю Большунова в употреблении допинга, но это не так. Я пишу, что Большунов и Спицов — это подарок для лыжных гонок, они невиновны. Речь идёт о международном виде спорта, которому не удалось подать пример на будущее, и это большая проблема», — цитирует норвежца Sport24.

Ранее был объявлен состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету на ОИ-2022.

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