Норвежский журналист рассказал, в каком случае Вяльбе возобновит общение с его коллегами
- AP
Сальтведт после победы лыжника Александра Большунова в скиатлоне написал, что россиян не должно быть на Олимпиаде в Пекине из-за допингового скандала вокруг Игр в Сочи. В ответ Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ
«Наш репортёр на стадионе, который владеет русским, поговорил с Вяльбе. Она выступила с рядом высказываний против меня, NRK и норвежцев, о нашей пропаганде, а также о том, что мы не умеем проигрывать. По её словам, она будет бойкотировать норвежские СМИ до тех пор, пока не получит извинения от короля Харальда. Она думает, что я обвиняю Большунова в употреблении допинга, но это не так. Я пишу, что Большунов и Спицов — это подарок для лыжных гонок, они невиновны. Речь идёт о международном виде спорта, которому не удалось подать пример на будущее, и это большая проблема», — цитирует норвежца Sport24.
Ранее был объявлен состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету на ОИ-2022.