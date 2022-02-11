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В восьмой день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей

11.02.2022, 22:37 |

В субботу, 12 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград.

В восьмой день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей
  • Gettyimages.ru
  • © Patrick Smith

Олимпийские медали будут разыграны в сноуборде (борд-кросс), в эстафетной гонке у лыжниц, в конькобежном спорте на дистанции 500 м, биатлоне (спринт), прыжках с трамплина (большой трамплин) и в женском скелетоне.  

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

В эстафетной гонке в составе сборной России побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. 

В спринтерской гонке у биатлонистов выступят Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, а также Даниил Серохвостов.

Ранее сообщалось, что Россия занимает восьмое место в медальном зачёте после седьмого дня Игр в Пекине.

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