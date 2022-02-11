Россия занимает восьмое место в медальном зачёте после седьмого дня Игр в Пекине

|

В четверг, 10 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России усилиями лыжника Александра Большунова завоевала серебряную медаль.

Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов завоевал вторую медаль на Олимпиаде в Пекине, финишировав вторым в гонке на 15 км классическим стилем. Российский скелетонист Александр Третьяков оказался в шаге от пьедестала почёта, заняв четвёртую позицию в соревнованиях.

По итогам седьмого дня соревнований национальная команда поднялась на восьмое место в медальном зачёте. В активе россиян — две золотые медали, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Единоличным лидером остаётся Германия (7 — 4 — 0), на втором месте — Норвегия (6 — 3 — 5), а на третьем — Нидерланды (5 — 4 — 1).

Ранее РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой.