Россия занимает восьмое место в медальном зачёте после седьмого дня Игр в Пекине

Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов завоевал вторую медаль на Олимпиаде в Пекине, финишировав вторым в гонке на 15 км классическим стилем. Российский скелетонист Александр Третьяков оказался в шаге от пьедестала почёта, заняв четвёртую позицию в соревнованиях.
По итогам седьмого дня соревнований национальная команда поднялась на восьмое место в медальном зачёте. В активе россиян — две золотые медали, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.
Единоличным лидером остаётся Германия (7 — 4 — 0), на втором месте — Норвегия (6 — 3 — 5), а на третьем — Нидерланды (5 — 4 — 1).
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