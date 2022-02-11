В ВФЛА опровергли новость о госпитализации Приваловой

Пресс-менеджер Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко заявила, что исполняющая обязанности главы организации Ирина Привалова пребывает в полном здравии.

«Ирина Привалова не проваливалась под лёд. С ней всё в порядке, это фейк. Мы не знаем, откуда взялась эта информация», — цитирует Глущенко РИА Новости.

53-летняя Ирина Привалова — олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 м с барьерами. С ноября 2020 года она является первым вице-президентом, а также членом президиума ВФЛА.

Ранее сообщалось, что и. о. президента ВФЛА Привалова госпитализирована с переохлаждением.