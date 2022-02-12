Решение по участию Валиевой в Олимпиаде 2022 года примут до 18:00 мск

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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что решение о допуске Камилы Валиевой до соревнований в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине будет принято до 18:00 12 февраля.

«Допустят или нет до участия, решат сегодня до 23:00 по Пекину (18:00 мск). Решение по делу будут принимать долго. Не здесь и не сейчас», — цитирует РИА Новости пресс-атташе ФФККР Ольгу Ермолину.

15-летнюю фигуристку могут не допустить к участию в соревнованиях из-за подозрений в употреблении запрещённых препаратов.

Соревнования в женском одиночном катании начнутся 15 февраля.

CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что Валиева расплакалась после неудачной тренировки на Олимпиаде в Пекине.