Российские кёрлингистки потерпели третье поражение подряд на Олимпиаде

Россиянки уступили сборной Южной Кореи со счётом 5:9.
Теперь сборная России практически потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по кёрлингу разгромила Данию на Олимпиаде-2022.
Женская сборная России по кёрлингу потерпела третье поражение подряд на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Россиянки уступили сборной Южной Кореи со счётом 5:9.
Теперь сборная России практически потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по кёрлингу разгромила Данию на Олимпиаде-2022.