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Российские кёрлингистки потерпели третье поражение подряд на Олимпиаде

12.02.2022, 07:23 |

Женская сборная России по кёрлингу потерпела третье поражение подряд на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Россиянки уступили сборной Южной Кореи со счётом 5:9.

Теперь сборная России практически потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по кёрлингу разгромила Данию на Олимпиаде-2022.

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