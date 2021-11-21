Карпин рассказал, как планирует бороться с боязнью у футболистов сборной России
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«Ключей к тому, как побороть тряску, нет. Нет такого, что можно сказать: сделай вот это, и всё будет хорошо. Но у меня уже есть план, которого будем придерживаться. Это план нефутбольный. Будем собираться, встречаться. Буду разговаривать с одним, вторым, по отдельности, группами. Не собираюсь записываться на курсы психологии и буду делать всё сам либо с помощниками. Эта работа стартует уже сейчас, до того, как они уйдут в отпуск», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».
Ранее Карпин заявил, что не сомневался и не сомневается в мастерстве наших футболистов.