Карпин рассказал, как планирует бороться с боязнью у футболистов сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что планирует заниматься психологической подготовкой футболистов самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов в данной области.
Карпин рассказал, как планирует бороться с боязнью у футболистов сборной России
  • © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

«Ключей к тому, как побороть тряску, нет. Нет такого, что можно сказать: сделай вот это, и всё будет хорошо. Но у меня уже есть план, которого будем придерживаться. Это план нефутбольный. Будем собираться, встречаться. Буду разговаривать с одним, вторым, по отдельности, группами. Не собираюсь записываться на курсы психологии и буду делать всё сам либо с помощниками. Эта работа стартует уже сейчас, до того, как они уйдут в отпуск», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Ранее Карпин заявил, что не сомневался и не сомневается в мастерстве наших футболистов.

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