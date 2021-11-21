Карпин рассказал, как планирует бороться с боязнью у футболистов сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что планирует заниматься психологической подготовкой футболистов самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов в данной области.

«Ключей к тому, как побороть тряску, нет. Нет такого, что можно сказать: сделай вот это, и всё будет хорошо. Но у меня уже есть план, которого будем придерживаться. Это план нефутбольный. Будем собираться, встречаться. Буду разговаривать с одним, вторым, по отдельности, группами. Не собираюсь записываться на курсы психологии и буду делать всё сам либо с помощниками. Эта работа стартует уже сейчас, до того, как они уйдут в отпуск», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Ранее Карпин заявил, что не сомневался и не сомневается в мастерстве наших футболистов.