Роскомнадзор: за апрель 2024 года заблокировано более 1000 фишинговых сайтов

В апреле 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который входит в Роскомнадзор, заблокировали 1028 фишинговых ресурсов.

«Специалисты отразили 7 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов», — добавляет Роскомнадзор в Telegram-канале.

Кроме того, в рамках противодействия киберугрозам специалистами было выявлено и устранено 574 нарушения маршрутизации трафика.

Помимо этого, специалисты Центра направили 79 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении с рекомендациями по их устранению.

В конце апреля сообщалось, что, согласно недавнему исследованию, 67% россиян сталкивались с попытками кражи своих аккаунтов.