Роскомнадзор: за апрель 2024 года заблокировано более 1000 фишинговых сайтов
- РИА Новости
«Специалисты отразили 7 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов», — добавляет Роскомнадзор в Telegram-канале.
Кроме того, в рамках противодействия киберугрозам специалистами было выявлено и устранено 574 нарушения маршрутизации трафика.
Помимо этого, специалисты Центра направили 79 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении с рекомендациями по их устранению.
В конце апреля сообщалось, что, согласно недавнему исследованию, 67% россиян сталкивались с попытками кражи своих аккаунтов.