Сразу несколько сёл в Белгородском районе атакованы ВСУ с помощью FPV-дронов
При повторной атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области пострадал мужчина
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В Щетиновке атакован дроном движущийся по дороге молоковоз, повреждена цистерна. В Отрадном дрон атаковал локомотив передвижной лаборатории, а в селе Чайки беспилотник совершил атаку на легковой автомобиль.
Также повторная атака дроном-камикадзе произошла в Борисовском районе.
Там один человек пострадал — у мужчины осколочные ранения.
Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.
Погибли семь человек, ещё 40 пострадали. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.