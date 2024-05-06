Сразу несколько сёл в Белгородском районе атакованы ВСУ с помощью FPV-дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Щетиновке атакован дроном движущийся по дороге молоковоз, повреждена цистерна. В Отрадном дрон атаковал локомотив передвижной лаборатории, а в селе Чайки беспилотник совершил атаку на легковой автомобиль.

Также повторная атака дроном-камикадзе произошла в Борисовском районе.

Там один человек пострадал — у мужчины осколочные ранения.

Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.

Погибли семь человек, ещё 40 пострадали. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.