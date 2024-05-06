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Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам быть кандидатами на выборах

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Госдума России приняла поправки, запрещающие иностранным агентам быть кандидатами на выборах всех уровней.
Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам быть кандидатами на выборах
  • РИА Новости

На пленарном заседании депутаты проголосовали за соответствующие поправки.

3 мая комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал изменения.

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта, изначально направленного на недопуск к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, на этапе формирования списков кандидатов по одномандатным округам.

Как отмечал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сейчас лица, включённые в реестр иностранных агентов, имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах разного уровня, но значительная часть таких людей проживает за рубежом и выступает с антироссийской позицией, поддерживая ВСУ.

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