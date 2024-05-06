Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам быть кандидатами на выборах
- РИА Новости
На пленарном заседании депутаты проголосовали за соответствующие поправки.
3 мая комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал изменения.
Поправки внесли ко второму чтению законопроекта, изначально направленного на недопуск к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, на этапе формирования списков кандидатов по одномандатным округам.
Как отмечал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сейчас лица, включённые в реестр иностранных агентов, имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах разного уровня, но значительная часть таких людей проживает за рубежом и выступает с антироссийской позицией, поддерживая ВСУ.