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Минобороны Польши: ЕС должен перевести ВПК в режим «непосредственной угрозы»

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Государства ЕС обязаны перевести свой военно-промышленный комплекс в режим «непосредственной угрозы».
Минобороны Польши: ЕС должен перевести ВПК в режим «непосредственной угрозы»
  • РИА Новости

Об этом сказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на открытии конференции по безопасности в Варшаве. Трансляцию вёл телеканал TVP Info.

По мнению министра, нельзя отставать от темпов роста производства вооружений в России. Для наращивания производственного потенциала ВПК необходимо назначить «комиссара по вопросам обороны», считает Косиняк-Камыш.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон предложил лидерам других стран приступить к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.

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