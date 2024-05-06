Минобороны Польши: ЕС должен перевести ВПК в режим «непосредственной угрозы»
- РИА Новости
Об этом сказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на открытии конференции по безопасности в Варшаве. Трансляцию вёл телеканал TVP Info.
По мнению министра, нельзя отставать от темпов роста производства вооружений в России. Для наращивания производственного потенциала ВПК необходимо назначить «комиссара по вопросам обороны», считает Косиняк-Камыш.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон предложил лидерам других стран приступить к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.