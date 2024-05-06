Белгородская область получит 500 млн рублей на поддержку бизнеса

Правительство России направит 500 млн рублей Белгородской области для помощи индивидуальным предпринимателям и организациям.

Распоряжение о предоставлении средств подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Представители бизнеса смогут получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль», — пояснили в правительстве.

Отсрочку по таким платежам представителям бизнеса Белгородской области предоставили в 2023 году.

Воспользоваться мерами смогли пострадавшие от украинских обстрелов организации, чьи доходы в прошлом году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что предложит защитить предприятия региона средствами РЭБ.