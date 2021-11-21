Карпин: не сомневался и не сомневаюсь в мастерстве наших футболистов

Главный тренер сборной России по футболу считает, что она способна показать принципиально другой футбол по сравнению с матчем квалификации чемпионата мира — 2022 с Хорватией (0:1).

«Думал и думаю, что футболисты отреагируют на критику нормально. Не всем, но многим озвучил это ещё в самолёте. Эмоции были уже там. И такой период длился несколько дней. Они так просто не уходят. Но при всех в раздевалке я не говорил это. Переговорил лишь кое с кем. Мне нужно было понять реакцию футболистов, как они сами восприняли игру. Спросил, что они думают по этому поводу: у меня появились сомнения, можем ли мы так играть. Они сказали, что не знают. Но после игры по-другому и быть не может. Я надеюсь, они способны играть иначе. На словах я понял, что они могут. Ведь после Словакии со Словенией сыграли в футбол. Ребята всё поняли и увидели. Произошёл разговор, показали видео. И в итоге был совершенно другой матч по содержанию. Произойдёт ли такое в стыках? Дай бог. Не сомневался и не сомневаюсь в мастерстве наших футболистов», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1).

Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право принять участие на турнире. Жеребьёвка стыков состоится 26 ноября, сами матчи пройдут в конце марта 2022 года.

Ранее Карпин объяснил, почему задумался об отставке.