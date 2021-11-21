Карпин объяснил, почему задумался об отставке

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему ему пришла мысль завершить работу с национальной командой.

«У меня есть контракт, что меня уговаривать? Он автоматически продлился до стыков. Что значит «попросили или нет»? Я сомневался в себе. Всё. Не в контракте. Смогу ли я. У меня были действующие контракты в клубах, но я же мог сомневаться по поводу своей работоспособности. Любой нормальный человек сомневается, особенно после неудач. Я позволил себе засомневаться, потому что получилась такая игра», — заявил Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

«Помню, проиграли с «Ростовом» «Зениту» со счётом 1:6. Рефлексия продолжалась несколько дней, просто никто не знал об этом. Думал, смогу ли я работать дальше с этими футболистами после такого поражения. Понимал, что нельзя было так играть. И такие мысли возникают после большей части неудач. Ещё раз повторю: я идиот. Ну вот такой вот человек. Не безгрешен я», — добавил он.

Карпин после болезненного поражения от Хорватии (0:1) заявил, что может покинуть сборную России. Россияне не смогли напрямую выйти в финальную стадию ЧМ-2022. Им предстоит сыграть в стыковом турнире в марте.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что слова об отставке Карпин произнёс на эмоциях.