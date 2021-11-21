Канчельскис: слова об отставке Карпин произнёс на эмоциях

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможную отставку с поста главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.
Канчельскис: слова об отставке Карпин произнёс на эмоциях
  • ©РФС

«Не думаю, что Валерий подаст в отставку до стыков. После Хорватии всё было сказано на эмоциях, сквозь переживания. Главный тренер всегда беспокоится больше всего о качестве игры и результате. Знаю и по себе. Но немного времени пройдёт, Карпин отдохнёт и, надеюсь, с новыми силами будет готовиться к стыковым матчам. Всё будет нормально», — заявил в интервью RT Канчельскис.

Россия проиграла Хорватии (0:1) в заключительном матче отборочного турнира на ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковом турнире. Карпин после поражения от хорватов заявил, что может покинуть сборную России.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что надо дать Карпину спокойно работать в сборной России.

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