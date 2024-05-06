Песков объяснил объявление в розыск Зеленского и Порошенко
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что российские правоохранители собирают большой массив информации о преступлениях украинских властей.
«Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать», — подчеркнул Песков.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что объявлением Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал о том, что переговоры с ним вести никто не планирует, так как в России его считают преступником.
Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Руслана Хомчака.