Министерство внутренних дел объявило в розыск Владимира Зеленского и бывшего главу Украины Петра Порошенко в рамках расследований преступлений киевского режима.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что российские правоохранители собирают большой массив информации о преступлениях украинских властей.

«Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать», — подчеркнул Песков.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что объявлением Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал о том, что переговоры с ним вести никто не планирует, так как в России его считают преступником.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Руслана Хомчака.