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МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Руслана Хомчака

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Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак объявлен Министерством внутренних дел России в розыск по уголовной статье.
МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Руслана Хомчака
  • РИА Новости

«Хомчак Руслан Борисович. Дата рождения: 05.06.1967. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе МВД.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты. Среди них Владимир ЗеленскийПётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.

Также в розыск объявлены бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и экс-глава СНБО Алексей Данилов.

Кроме того, в розыск объявили бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

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