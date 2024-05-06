Польский судья Шмидт назвал политику Варшавы «не до конца независимой»
- РИА Новости
По словам Шмидта, в Польше велико влияние со стороны США, Великобритании и Германии, а политика властей страны «не до конца независима».
Польский судья отметил, что многие его знакомые разделяют это мнение, но опасаются высказываться публично, передаёт Sputnik Беларусь.
Ранее Шмидт попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище. Он подчеркнул, что не согласен с курсом Варшавы, потому что власти ведут страну к войне.