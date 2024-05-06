Польский судья Шмидт назвал политику Варшавы «не до конца независимой»

Польский судья Томаш Шмидт, попросивший политубежище в Белоруссии, заявил, что политика Варшавы является «не до конца независимой».

По словам Шмидта, в Польше велико влияние со стороны США, Великобритании и Германии, а политика властей страны «не до конца независима».

Польский судья отметил, что многие его знакомые разделяют это мнение, но опасаются высказываться публично, передаёт Sputnik Беларусь.

Ранее Шмидт попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище. Он подчеркнул, что не согласен с курсом Варшавы, потому что власти ведут страну к войне.