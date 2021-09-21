Россия сыграет с Вьетнамом в 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу
Соперником российской команды стал Вьетнам, который набрал три очка и занял второе место в рейтинге сборных, ставших третьими в своих группах.
Сборная России по мини-футболу набрала девять очков в своей группе и с первого места вышла в плей-офф.
Встреча между Россией и Вьетнамом пройдёт 22 сентября в Вильнюсе.
Ранее известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ожидает попадания сборной России в финал ЧМ по мини-футболу.