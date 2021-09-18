Губерниев ожидает, что сборная России попадёт в финал ЧМ по мини-футболу

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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе сборной России в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу.
Губерниев ожидает, что сборная России попадёт в финал ЧМ по мини-футболу
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«Было бы странно, если бы они не вышли в плей-офф. Хорошая команда, я их жду в финале чемпионата мира, как минимум. Это совершенно нормальный результат, взята хорошая высота, первое место. Мы на паркете, песке, болоте хорошо играем, по-моему, даже были чемпионами мира среди бездомных футболистов. России надо переходить на систему «весна — осень» и играть, когда будет тепло. Если есть возможность натурализовать игрока, то почему бы и нет, если он будет полезен, вообще никакой проблемы не вижу. Даже в Италии есть натурализованные. Ставки высоки в XXI веке — надо выигрывать, приглашать лучших, отменять лимит на легионеров, чтобы наши футболисты выходили из зоны комфорта, чтобы им перестали переплачивать. Тогда будет серьёзная конкуренция. Уверен, что наши парни не пропадут», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Сборная России по мини-футболу набрала девять очков в своей группе и с первого места вышла в 1/8 финала. Соперник определится позднее.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Гватемалу и вышла в плей-офф ЧМ по мини-футболу с первого места.

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