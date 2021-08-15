Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в Бостоне
Россияне набрали 75,97 балла по итогам своего выступления.
Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брендан Фрэйзер (69,83), а тройку лучших замкнули ещё одни представители США — Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (68,90).
Произвольная программа состоится 15 августа. Начало — в 23:45 мск.
Напомним, что тренируют Тарасову и Морозова Этери Тутберидзе и Максим Траньков.
Ранее сообщалось, что яхтсменка Стефания Елфутина восхитилась тренерским талантом Тутберидзе.