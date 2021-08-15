Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в Бостоне

Короткая ссылка
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в короткой программе среди спортивных пар на турнире Cranberry Cup в американском Бостоне.

Россияне набрали 75,97 балла по итогам своего выступления.

Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брендан Фрэйзер (69,83), а тройку лучших замкнули ещё одни представители США — Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (68,90).

Произвольная программа состоится 15 августа. Начало — в 23:45 мск.

Напомним, что тренируют Тарасову и Морозова Этери Тутберидзе и Максим Траньков.

Ранее сообщалось, что яхтсменка Стефания Елфутина восхитилась тренерским талантом Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить