Бах: в Токио установлен новый рекорд ОИ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что представители 93 национальных олимпийских комитетов завоевали медали на летних Олимпийских играх в Токио.

«В Токио установлен новый рекорд Игр. Представители 93 национальных олимпийских комитетов завоевали хотя бы одну медаль. Это на шесть больше, чем предыдущий рекорд», — заявил Бах на пресс-конференции.

Олимпийские игры в Токио, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, завершатся 8 августа.

Участие в Олимпиаде приняли спортсмены из 205 НОК, а также команда беженцев.

Ранее сообщалось, что на ОИ в Токио зафиксировано 26 новых положительных тестов на коронавирус.