На ОИ в Токио зафиксировано 26 новых положительных тестов на коронавирус
Как сообщает пресс-служба Олимпийских игр, среди заболевших нет ни одного спортсмена.
Все случаи положительных результатов теста на коронавирус затрагивают волонтёров, журналистов, персонал и подрядчиков.
Таким образом, общее количество положительных результатов теста на коронавирус на Олимпиаде составило 436.
Игры в Токио стартовали 23 июля. Церемония закрытия соревнований запланирована на 8 августа.
Ранее сообщалось, что в заключительный день ОИ в Токио будет разыграно 13 комплектов медалей.