На ОИ в Токио зафиксировано 26 новых положительных тестов на коронавирус

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Организаторы летних Олимпийских игр в Токио сообщили о 26 новых положительных результатах теста на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба Олимпийских игр, среди заболевших нет ни одного спортсмена.

Все случаи положительных результатов теста на коронавирус затрагивают волонтёров, журналистов, персонал и подрядчиков.

Таким образом, общее количество положительных результатов теста на коронавирус на Олимпиаде составило 436.

Игры в Токио стартовали 23 июля. Церемония закрытия соревнований запланирована на 8 августа.

Ранее сообщалось, что в заключительный день ОИ в Токио будет разыграно 13 комплектов медалей.

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