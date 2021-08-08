На ОИ в Токио зафиксировано 26 новых положительных тестов на коронавирус

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио сообщили о 26 новых положительных результатах теста на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба Олимпийских игр, среди заболевших нет ни одного спортсмена.

Все случаи положительных результатов теста на коронавирус затрагивают волонтёров, журналистов, персонал и подрядчиков.

Таким образом, общее количество положительных результатов теста на коронавирус на Олимпиаде составило 436.

Игры в Токио стартовали 23 июля. Церемония закрытия соревнований запланирована на 8 августа.

Ранее сообщалось, что в заключительный день ОИ в Токио будет разыграно 13 комплектов медалей.