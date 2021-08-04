Попов заявил о намерении вести свой Telegram-канал, чтобы уличить Салихову во лжи

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Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал своё решение покинуть столичный клуб.

«В своём Telegram-канале я докажу, что потоки негатива на меня были напрасно вылиты и что всё это не так. Я ни с кем не хочу воевать. Просто покажу правду: как работала селекция. Всё у нас есть, все кандидатуры, в том числе и по защитникам. По кандидатурам опорника. Как подписывали Руя, что произошло потом. Многое могу рассказать. Моя цель — не война. Цель — доказать, что всё написанное про меня госпожой Салиховой — это наглая ложь. Почему я решил уйти из клуба? Да просто это цирк, в котором я не хочу участвовать. Пока не уведомил никого о своём решении», — цитирует Попова интернет-издание «РБ Спорт».

Ранее Червиченко выразил мнение, что Витория вскоре покинет «Спартак» вслед за Поповым.

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