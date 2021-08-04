Червиченко считает, что Витория вскоре покинет «Спартак» вслед за Поповым

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал заявление спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова об уходе из клуба.
Червиченко считает, что Витория вскоре покинет «Спартак» вслед за Поповым
  • РИА Новости

«Это было ожидаемо. Я уже говорил, что Зарема его просто так не отпустит, его всё равно бы уволили. Просто это случилось даже быстрее, чем мы могли предположить. Я думаю, что и жизнь Руя Витории будет не такой долгой в «Спартаке». Если не после этого матча, то в случае неудачи ещё и в Лиге Европы всё тоже может случиться очень быстро», — цитирует Червиченко Sport24.

Попов заявил о намерении подать заявление об уходе 4 августа в связи с несогласием с позицией владельца клуба о трансферной политике, а также из-за давления со стороны супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» в Москве потерпел поражение от «Бенфики» (0:2).

Ранее Федун высказался о желании Попова покинуть «Спартак».

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