Футболистка «Зенита» Якупова заявила, что женский футбол жёстче мужского

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Полузащитница петербургского «Зенита» Лина Якупова высказала мнение о женском и мужском футболе.
Футболистка «Зенита» Якупова заявила, что женский футбол жёстче мужского
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«У нас бывают даже моменты пожёстче, чем у парней. Драк сейчас нет, это было на уровне первой лиги. А в борьбе девочки пожёстче будут, потому что мы эмоциональны и мы, наверное, не знаем слова «стоп». Можно пойти сильно встык и не бояться ни за себя, ни за соперницу», — заявила Якупова на шоу «Как покорить чемпионку?» на видеосервисе PREMIER.

Она отметила, что именно из-за большой любви к спорту порой эмоционально реагирует на происходящее на поле.

«Я очень критично к себе отношусь, и футбол я люблю всем сердцем. И если у меня что-то не получается, я очень сильно расстраиваюсь — могу прийти домой и поплакать», — добавила футболистка.

30-летняя Якупова перешла в «Зенит» летом 2021 года. Прежде она играла за такие клубы, как «Россиянка», «Зоркиу», «Кубаночка», «Юнность Москвы», «Спартак» Свиблово и «Локомотив», с которым дважды завоевала серебро женского чемпионата России и один раз выиграла Кубок страны.

С 2018 года Якупова выступает за национальную сборную России, за которую провела девять матчей.

Ранее сообщалось, что россияне включили Дзюбу в тройку лучших футболистов Евро-2020.

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