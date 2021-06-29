Талалаев: Туре в «Ахмат» приглашал лично я

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал приглашение в тренерский штаб команды бывшего ивуарийского футболиста Яя Туре.

«Яя Туре — давняя мечта нашего тренерского штаба. Первый разговор вели с его представителем, когда он только закончил карьеру. Но тогда это было слишком опасно — понимали, что возьмём тренера, но потом всё время будем искать для него возможность выйти на поле. Часто сталкиваемся с тем, что у команды после хороших промежутков наступает провал. Две-три игры футболисты эмоционально выхолощены, а потом это сказывается на концовке. Одна из главных задач приглашения Туре — практически привнести уверенность и сбалансированность на протяжении всего сезона», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Он отметил, что ещё одной причиной приглашения Туре является его авторитет, который поможет в работе с молодыми игроками команды, которые редко что принимают на веру.

«Это также помощь в переговорах с иностранными футболистами — личность Туре и тот фактор, что он говорит на четырёх языках. Если он приехал в Грозный, значит, не возникнет вопросов по жизнедеятельности и уровню безопасности у других футболистов. Его приглашал лично я. Селюк сначала с ним поговорил, потом я с ним поговорил, потом мы согласовали, потом мы дали на рассмотрение руководителей. Руководители подтвердили и сначала спросили, для чего это, мы аргументировали», — добавил Талалаев.

38-летний ивуариец, известный своими выступлениями за «Барселону» и «Манчестер Сити», начал тренерскую карьеру в 2021 году в донецком «Олимпике», выступающем в Украинской премьер-лиге. В июне стало известно о его назначении в тренерский штаб «Ахмата».

Ранее Туре рассказал, чем будет заниматься в «Ахмате».