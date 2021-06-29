Туре рассказал, чем будет заниматься в «Ахмате»
- Reuters
«Под руководством главного тренера находятся 25 игроков, бывают ситуации, когда из-за травмы футболист выбывает или из-за травмы он отстаёт в наборе физической формы. У меня будут определённые, конкретные обязанности, буду работать с конкретными игроками, буду подводить их к форме в техническом плане. Или адаптировать под определённую специфическую игру. Этот процесс не будет зацикливаться на одном, функции и обязанности будут варьироваться», — приводит слова Туре «Матч ТВ».
Он отметил, что хочет помочь развитию футбола в Чечне.
«Могу помочь ребятам, которые сейчас развиваются. Я не приехал сюда зарабатывать деньги. Я приехал сюда с целью развития футбола и помощи людям. Я думаю, что смогу сделать вклад», — добавил Туре.
38-летний ивуариец начал тренерскую карьеру в 2021 году в донецком «Олимпике», выступающем в Украинской премьер-лиге. В июне стало известно о его назначении в тренерский штаб «Ахмата».
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