Столтенберг уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине при Трампе
По его словам, прозвучавшим в эфире британского телеканала Sky News, США продолжат поддерживать Украину независимо от исхода предстоящих президентских выборов.
«Я абсолютно уверен, что как европейские союзники, так и США продолжат поддерживать Украину, поскольку это соответствует нашим интересам в сфере безопасности», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Ранее сам Трамп заявил, что у него имеется конкретный план по прекращению конфликта на Украине.