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Столтенберг уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине при Трампе

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Избрание президентом США бывшего американского лидера Дональда Трампа не изменит курса страны на оказание поддержки Украине. Такую точку зрения высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, прозвучавшим в эфире британского телеканала Sky News, США продолжат поддерживать Украину независимо от исхода предстоящих президентских выборов.

«Я абсолютно уверен, что как европейские союзники, так и США продолжат поддерживать Украину, поскольку это соответствует нашим интересам в сфере безопасности», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее сам Трамп заявил, что у него имеется конкретный план по прекращению конфликта на Украине.

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