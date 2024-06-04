RT в Telegram
Подпишись

Politico: Нетаньяху выступит перед обеими палатами конгресса США 13 июня

Короткая ссылка
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху 13 июня выступит на совместном заседании обеих палат конгресса США.

Такую информацию приводит американская газета Politico. По данным издания, многие демократы в конгрессе критикуют Израиль за его действия в секторе Газа.

В их числе — американский сенатор Берни Сандерс, назвавший Нетаньяху военным преступником. Сандерс заявил, что не намерен присутствовать на выступлении израильского премьера.

Ранее сам Нетаньяху раскритиковал США за отказ ввести санкции против Международного уголовного суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить