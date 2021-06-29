СМИ: Сборная Сенегала снялась с олимпийской квалификации из-за коронавируса

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Сборная Сенегала по баскетболу пропустит предолимпийский квалификационный турнир.
СМИ: Сборная Сенегала снялась с олимпийской квалификации из-за коронавируса

По информации BBC, в сборной Сенегала выявлено два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что вся сборная ушла на самоизоляцию.

Таким образом, Сенегал не поедет в Белград на матчи первого этапа квалификации против национальных команды Пуэрто-Рико и Италии.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа в Токио.

Ранее сообщалось, что второй участник Олимпиады в Токио получил положительный результат теста на коронавирус.

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