СМИ: Сборная Сенегала снялась с олимпийской квалификации из-за коронавируса

Сборная Сенегала по баскетболу пропустит предолимпийский квалификационный турнир.

По информации BBC, в сборной Сенегала выявлено два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что вся сборная ушла на самоизоляцию.

Таким образом, Сенегал не поедет в Белград на матчи первого этапа квалификации против национальных команды Пуэрто-Рико и Италии.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа в Токио.

Ранее сообщалось, что второй участник Олимпиады в Токио получил положительный результат теста на коронавирус.