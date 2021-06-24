СМИ: Второй участник Олимпиады в Токио сдал положительный тест на коронавирус

Второй член олимпийской сборной Уганды получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в рамках обязательных проверок всех спортсменов, прилетающих на летние Олимпийские игры в Токио.

Как сообщает Kyodo, спортсмен, личность которого не раскрывается, прибыл в Токио в составе делегации из девяти человек.

Напомним, что 20 июня после двух положительных результатов тестов на коронавирус был изолирован ещё один член сборной Уганды.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии назвал условие отмены Олимпиады в Токио.