Премьер-министр Японии назвал условие отмены Олимпиады в Токио

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ответил на вопрос, при каких условиях отменят летние Олимпийские игры в Токио.

«Вполне естественно не проводить Олимпиаду и Паралимпиаду, если мы не сможем обеспечить защиту жизни и здоровья людей», — цитирует Сугу Mainichi.

При этом премьер-министр не смог назвать точный критерий, выполнение которого будет означать, что Олимпийские игры состоятся, и затруднился назвать причину, по которой Олимпиаду необходимо проводить во время пандемии коронавирусной инфекции.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Токио выступят 11 российских боксёров.