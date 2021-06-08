На Олимпиаде в Токио выступят 11 российских боксёров

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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Кирилл Щекутьев рассказал, сколько российских боксёров выступят на летних Олимпийских играх в Токио.
На Олимпиаде в Токио выступят 11 российских боксёров
  • © CHARLY TRIBALLEAU
  • AFP

«После долгого перерыва сборная России показала хороший результат — отобрались все семь боксёров мужской команды, а также три боксёра из женской», — цитирует Щекутьева ТАСС.

Он считает, что на Олимпийские игры также отберётся Людмила Воронцова, которая является первым номером европейского рейтинга.

«Надеемся, что на Олимпиаду поедет и Анастасия Белякова в весовой категории до 60 кг, поскольку она является вторым номером рейтинга, а первый номер может завершить карьеру», — сказал Щекутьев.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава мировой федерации MMA оценил вероятность участия Нурмагомедова в Олимпиаде.

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