Селюк — о Зидане: в «Реале», как и в «Спартаке», тяжело работать

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение об уходе французского специалиста Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала».
Селюк — о Зидане: в «Реале», как и в «Спартаке», тяжело работать
  • Reuters

«В «Реале», как и в «Спартаке», тяжело работать, вот Зидан и решил уйти. Он отработал большой срок, выиграл много титулов. Он молодец. Но в «Реале» настало время перемен. Эти перемены будет осуществлять новый тренер. Кто это будет? Не готов говорить на эту тему, потому что сейчас вообще трудно что-то сказать», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Он высказал мнение, что Зидан может сделать годичный перерыв в карьере.

«Чтобы отдохнуть, подумать. Могу только сказать, что Зидан — топовый тренер, работу он точно себе найдёт», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что «Реал» объявил об уходе Зидана с поста главного тренера.

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