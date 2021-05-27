Двое футболистов «Локомотива» получили повреждения в потасовке на матче с «Ахматом»

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Московский футбольный клуб «Локомотив» выступил с заявлением об инциденте в матче заключительного, десятого тура плей-офф молодёжного первенства Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
Двое футболистов «Локомотива» получили повреждения в потасовке на матче с «Ахматом»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«При счёте 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке. В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углублённое обследование на предмет наличия более серьёзных повреждений», — говорится в заявлении «Локомотива».

Отмечается, что клуб призывает футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нём виновных.

«Футбол — контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе», — подытожили в клубе.

На 83-й минуте игры произошла потасовка, в результате которой были удалены три игрока «Ахмата» — Абдул-Малик Джакуев, Лечи Садулаев и Турпал-Али Ибишев.

Ранее сообщалось, что в «Ахмате» прокомментировали потасовку в матче молодёжных команд с «Локомотивом».

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