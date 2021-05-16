Левандовски — о повторении рекорда Герда Мюллера: я достиг цели, которая когда-то казалась невозможной

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями от повторения исторического рекорда легенды клуба Герда Мюллера по голам за сезон в немецкой Бундеслиге.

«Я достиг цели, которая когда-то казалась невозможной. Невероятно горжусь тем, что творю историю «Баварии» и участвую в написании истории, которую болельщики будут рассказывать своим детям, следуя по стопам таких легенд, как Герд Мюллер«», — написал Левандовски в своём Instagram.

Он отметил, что личные рекорды в футболе возможны только благодаря партнерам по команде, и поблагодарил их, а также всех сотрудников «Баварии».

«Всегда ставлю планку как можно выше. Всегда ожидаю большего от себя и хочу преодолеть новые границы. Это мой путь. Спасибо, что поверили в меня», — добавил польский форвард.

Рекорд Мюллера продержался 39 лет и был установлен ещё в сезоне-1971/72.

Ранее сообщалось, что Левандовски повторил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге.